IU演唱会隐藏的乐趣？观众席上找明星，快来看看都有谁～

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IU，出道十一年人气和国名度越来越高，作为歌手手握多项重量级大奖；作为演员，演出的剧集收视破10，谁不说一句厉害。最近在首尔开唱的她又圈了一大波明星前来，不愧是艺人的艺人啊。

1. 金秀贤，曾和IU一起合作过《Dream High》，友情一直延续到剧外。



2. 李道晛、gu9udan 康美娜、朴柔娜，《德鲁纳酒店》一起来为满月社长加油。



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3. 吕珍九，此处怎么能少了满月社长最爱的具经理。



4. 李准基，《步步惊心：丽》四树CP



5. 宋慧乔，这是她第几次来为IU捧场了？



6. EXO SUHO，虽然戴著帽子，但是一眼就能认出是艺人啦~



7. 朴信惠♥崔泰俊，这对艺人CP的约会专案竟然是来听IU的演唱会，太甜了～



8. 洪宗玄，三王子也到场了！



9. 刘寅娜，IU最爱的姐姐~



10. 吴娜拉



11. 苏有珍&朴帅眉



12. ZICO



13. Brown Eyed Girls 佳人，虽然没拍到人，但留下了应援棒认证照



14. gu9udan 金世正，听到IU的歌声就没有任何遗憾了~



15. GFRIEND



16. DIA 豫彬



17. 卢洪哲



除了自己上传认证照以及被粉丝拍到的艺人之外，郑恩地、任瑟雍、吴政世、朴芝妍等也来到了演唱会现场，IU开唱来了半个娱乐圈，难怪有网民调侃想看明星艺人就请来IU的演唱会。

「图：PANN」

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