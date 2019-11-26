演技派的相遇！金惠秀、朱智勋合作《星你》导演新作《Hyena》，确定在明年2月首播！
韩剧 2019年11月26日 星期二12:50 Yuan
终於等到金惠秀回归小萤幕啊！这个阵容也让人期待～
SBS新金土剧《Hyena》讲述了只为处於上流社会1％顶端人士处理法律问题的律所Hyena里的律师们的故事，围绕以法律为武器的律师们的激烈生存「游戏」展开。日前也确定将由金惠秀、朱智勋担任主演。
金惠秀这次穿上了律师袍，饰演生命力如杂草般顽强的律师「郑金子」，是个为挣钱不择手段的女人。这也是她继《Signal》之后，睽违4年回归小萤幕，让不少观众都非常期待！
而朱智勋饰演律师界金汤匙「尹熙宰」，他是精英中的精英。朱智勋在2017、18年主演了电影《与神同行》，之后又出演《李尸朝鲜》，让他再度攀上事业巅峰，这次会展现什么样的魅力也令人期待！
另外，《Hyena》由曾执导过《树大根深》、《来自星星的你》的张太侑导演执导，金路利编剧执笔，确定在明年2月21日首播！除了在SBS播出外，同时也会在Netflix上公开。
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