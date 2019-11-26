演技派的相遇！金惠秀、朱智勳合作《星你》導演新作《Hyena》，確定在明年2月首播！
韓劇 2019年11月26日 星期二12:50 Yuan
終於等到金惠秀回歸小螢幕啊！這個陣容也讓人期待～
SBS新金土劇《Hyena》講述了只為處於上流社會1％頂端人士處理法律問題的律所Hyena裡的律師們的故事，圍繞以法律為武器的律師們的激烈生存「遊戲」展開。日前也確定將由金惠秀、朱智勛擔任主演。
金惠秀這次穿上了律師袍，飾演生命力如雜草般頑強的律師「鄭金子」，是個為掙錢不擇手段的女人。這也是她繼《Signal》之後，睽違4年回歸小螢幕，讓不少觀眾都非常期待！
而朱智勛飾演律師界金湯匙「尹熙宰」，他是精英中的精英。朱智勛在2017、18年主演了電影《與神同行》，之後又出演《李屍朝鮮》，讓他再度攀上事業巔峰，這次會展現什麼樣的魅力也令人期待！
另外，《Hyena》由曾執導過《樹大根深》、《來自星星的你》的張太侑導演執導，金路利編劇執筆，確定在明年2月21日首播！除了在SBS播出外，同時也會在Netflix上公開。
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