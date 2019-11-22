【第40届青龙电影节】获奖名单： 《寄生上流》斩获5奖项成大赢家

第40届青龙电影节昨晚在韩国仁川举办颁奖礼，因治疗鼻咽癌暌违2年半的金宇彬也作为颁奖人重回舞台，真的太令人开心啦！
本届青龙电影奖的甄选作品范围为2018年10月12日至2019年10月10日上映的174部韩国电影，通过业内调查问卷选出18个奖项的入围名单，由8位审查委员和网友投票结果决定最终获奖作品及获奖人。 MC由金惠秀和柳演锡担任。
金宇彬担任了短片电影奖的颁奖人，2017年5月确诊鼻咽癌后一直专心治疗、淡出大众视线的他发表感言称：「比起任何语言，最想说的还是谢谢。 从几年前开始健康欠佳，很多人都为我加油、祝福我战胜病魔。 托大家的福，我才能尽快恢复健康。 借青龙电影奖这个隆重的场合，对为我加油的人们说一声谢谢。 很久不见有很多话想和大家说，但今天的主角不是我，所以就先讲到这里。 」重新回来的金宇彬还是那么帅气、稳重啊！
这次颁奖礼中，电影《寄生上流》在共计18个奖项中获得11次提名，最终斩获5大奖，成为最大赢家。 以下为完整获奖名单：
最佳作品：《寄生上流》
最佳男主角：郑雨盛《5时恭候的证人》
最佳新人男演员：朴海秀《量子物理学》
最佳新人女演员：金慧峻《未成年》
最佳新人导演：李相槿《EXIT：极限逃生》
最佳剧本：金宝拉《蜂鸟之家：我们与爱的距离》
最佳摄影照明：金志荣、曹圭英（音）《劲舞 Dancing 癫（台译：摇摆男孩）》
最佳剪辑：南娜英（音）《劲舞 Dancing 癫》
最佳技术：尹真率、权智勋（音）《EXIT：极限逃生》
最佳音乐：金泰成（音）《娑婆诃》
最佳美术：李河俊（音）《寄生上流》
韩国电影最高观影次数奖：《炸鸡特攻队（台译：鸡不可失）》
最佳短篇电影奖：张宥真（音）《MILK》
（图源：KSD，SBS）
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