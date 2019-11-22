【第40屆青龍電影節】獲獎名單： 《寄生上流》斬獲5獎項成大贏家

第40屆青龍電影節昨晚在韓國仁川舉辦頒獎禮，因治療鼻咽癌暌違2年半的金宇彬也作為頒獎人重回舞台，真的太令人開心啦！
本屆青龍電影獎的甄選作品範圍為2018年10月12日至2019年10月10日上映的174部韓國電影，通過業內調查問卷選出18個獎項的入圍名單，由8位審查委員和網友投票結果決定最終獲獎作品及獲獎人。 MC由金惠秀和柳演錫擔任。
金宇彬擔任了短片電影獎的頒獎人，2017年5月確診鼻咽癌後一直專心治療、淡出大眾視線的他發表感言稱：「比起任何語言，最想說的還是謝謝。 從幾年前開始健康欠佳，很多人都為我加油、祝福我戰勝病魔。 托大家的福，我才能儘快恢復健康。 借青龍電影獎這個隆重的場合，對為我加油的人們說一聲謝謝。 很久不見有很多話想和大家說，但今天的主角不是我，所以就先講到這裡。 」重新回來的金宇彬還是那麼帥氣、穩重啊！
這次頒獎禮中，電影《寄生上流》在共計18個獎項中獲得11次提名，最終斬獲5大獎，成為最大贏家。 以下為完整獲獎名單：
最佳作品：《寄生上流》
最佳男主角：鄭雨盛《5時恭候的證人》
最佳新人男演員：朴海秀《量子物理學》
最佳新人女演員：金慧峻《未成年》
最佳新人導演：李相槿《EXIT：極限逃生》
最佳劇本：金寶拉《蜂鳥之家：我們與愛的距離》
最佳攝影照明：金志榮、曹圭英（音）《勁舞 Dancing 癲（台譯：搖擺男孩）》
最佳剪輯：南娜英（音）《勁舞 Dancing 癲》
最佳技術：尹真率、權智勳（音）《EXIT：極限逃生》
最佳音樂：金泰成（音）《娑婆訶》
最佳美術：李河俊（音）《寄生上流》
韓國電影最高觀影次數獎：《炸雞特攻隊（台譯：雞不可失）》
最佳短篇電影獎：張宥真（音）《MILK》
（圖源：KSD，SBS）
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