上个月宣布要减重的Super Junior神童!近况公开:脸颊肉消失,下巴线条也变得明显呢! 朴轸永回归倒数十天 抢先偕 TWICE 娜琏、多贤登《认识的哥哥》! 「Kakao Friends」济州岛限定款又来啦!幼年版Ryan、Apeach换上了柑橘装,真的超级萌! 《山茶花开时》大结局提前开播&延长播出10分钟!东柏&龙植能否迎来幸福? 李寿根《新西游记7》中「复古特辑」李贞贤造型获本人认证!IG发文:「李寿根欧爸谢谢你!」 TRCNG八位成员父母公开联名信:「信任TS娱乐,愿意继续活动」 睽违近三年 李佳恩演出网路剧再度挑战演技! MAMAMOO 创自身首周销量新高 打入告示牌两排行榜! 脸红的思春期与 WH3N 新歌诠释首尔与纽约的感性关系 TWICE 日语正规二辑发行 再度夺 Oricon 专辑榜冠军! 金在焕首次个唱门票售罄 12 月还要发行新专辑! BIGBANG大声名下建筑物整整五层都是「游兴场所」,非法经营欠税12亿! 「今晚是最后的STAGE了~」《意外发现的一天》一年后的毕业典礼?!但HARU呢?又消失了吗? 金宇彬将复出! 今晚担任青龙电影节颁奖嘉宾,重回大众视线 三养辣火鸡面系列推圣诞限定版!肉酱辣火鸡面据说连怕辣的人都能轻松尝试 「21世纪的Live Aid」!SM明年在首尔承办史上最大规模慈善公演《Global Goal Live:The Possible Dream》 RED VELVET复古红裙造型太养眼了!全都是高级厌世脸 绝对是亲姐姐才能拍出这样的照片!郑氏姐妹再度合体营业,Krystal「开心」到模糊 新剧《巧克力》预告:河智苑帮尹启相系围裙,为何心跳加快的人是我!? IU和新歌男主李玹雨的「八年之约」MV 的隐藏彩蛋不只一个? 女神朴敏英的新发型太减龄了~♥ 完全看不出是34岁了! 「孩子的女皇回归啦~」韩国Megabox公开《Frozen 2》的典藏票卡! CJ ENM秘密召集X1谋出路!部分成员希望解散团队:其他人也开始动摇...

