「狗善CP」低调却很甜！惠利在采访中提及男友柳俊烈：「虽然彼此都很忙，但我们好好地交往著！」 SF9人气火爆 台湾场小场换大场更进阶加开座位仍一票难求 金材昱有望出演OCN新剧男主，大玩「奇幻」、「平行宇宙」梗？！ 《山茶花开时》明晚大结局，下周还将特别播出「导演剪辑版」让剧迷重温 TWICE、(G)I-DLE也在看《意外发现的一天》！雨琦传讯息给娜恩 娜恩回覆：「啊～我也觉得自己很可怜」 《有瑕疵的人们》全新搞笑预告，吴涟序怒呛安宰贤：你又高又帅真讨厌！ 那些骂Sulli的人都是什么心态？韩节目采访恶评者：她死不死我并不关心，艺人就该承受恶评 下班路上遭遇私生饭敲车窗，原本还在直播大笑的TWICE MOMO&多贤秒变脸：别再跟了 「这对至亲姊妹真的太可爱♥」超讲义气的刘寅娜现身IU所有演唱会！还因IU的开玩笑而带来礼物了～ 罗PD官方YouTube频道订阅破百万，发布简短声明：正在讨论如何上月球！ 「黄龙植」姜河那有多能喝？而他最爱的下酒菜是什么你知道吗？听完超想尝试一下！ 《意外发现的一天》ep.29-30最新预告公开大卡三角虐恋，剧迷：真的骂不动编剧了！

← 上一则 下一则 →