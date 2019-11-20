「这对至亲姊妹真的太可爱♥」超讲义气的刘寅娜现身IU所有演唱会！还因IU的开玩笑而带来礼物了～

大家都知道韩娱圈的一对死党姐妹花IU和刘寅娜，刘寅娜拍戏时IU会送餐车慰问，IU开演唱会时刘寅娜会到场祝贺，总之两人不是亲姐妹却胜似亲姐妹，感情好得不得了。
日前IU开通了直播，不仅详细解说了新专辑《Love Poem》，还提到了自己开全国巡演时与刘寅娜之间的趣事。IU说：「演员刘寅娜小姐来看了我所有的演唱会，我一开始状态不好，不知道她是不是因为担心我，突然就来了。」
「你倒是先说一声再来啊，她却偏偏说死也不来看，一开始还说谎，但我打开门她突然就出现在了我面前，还穿了和我差不多的衣服来，就这样突然在3个城市（光州、仁川、釜山）现身。」
IU特别提到了釜山的演唱会，称：「刘寅娜当时信誓旦旦地说去不了釜山，我也相信她了，还开玩笑留言给她『如果要来的话带50个MELONA雪糕』。谁知道那天演唱会开场前30分钟，姐姐真的带著MELONA来了，她竟然猜到我非常想吃MELONA。」
那天刘寅娜独自一人乘火车前往釜山，还带著50个雪糕。 IU继续说道：「我不是一个会要求别人给我买东西的人，姐姐可能觉得我实在太想吃雪糕了，才会留言给她吧，其实当时的留言只是个玩笑而已。那天我和伴舞一起开了个雪糕派对，开场前我也吃了一个才上台的。」
「那天蛮冷的，吃了雪糕之后我发抖到前半部结束才停下，非常感谢一直关照、担心我的刘寅娜姐姐，从现在起我会当做什么都不知道，请你安心来吧，不管是惊喜还是什么，只要你来就好。」
「图：V LIVE」
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