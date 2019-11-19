IU变蓝发仙女回归！亲口透露雾蓝色的秘密：这也太浪漫了吧～

百变造型都能hold住的IU，带著一头蓝色头发强势回归，直接美到上了热搜。
雾蓝色的头发衬托得IU皮肤细腻白皙，简直是美如画。最近IU就公开了为何本次回归要将头发染成蓝色的原因，一切原来都是因为主打曲。
IU解释：「最后出来的这首歌就是主打曲，大家都知道吧～主打曲是《Blueming》，我把头发染成蓝色大家都吓到了吧？我为了这首歌几个月前开始就在反复脱色、染色，现在摸头发时手都会染上蓝色，可以拉进一下看看我的手指吗？大家看到手指上的蓝色了吧，要维持蓝色头发真的太难了，现在每周都还要补染一次。平常发质损伤得厉害被叫做狗毛，我的毛发叫狗毛都绝对对不起这个词。
「还好我不是对头发过於执著的人，所以发质变差并没有影响我的幸福指数，不过看到的人都替我担心。这一切都是为了《Blueming》这首歌，是想唱一首展现蓝色的歌曲，《Blueming》里的蓝色『blue』和『bloo』发音一样，大家看到我的蓝色头发就会更有画面感。同时『blooming』也有盛开的意思，也是想让大家看到『蓝色盛开』这样一个景象。」
「图：theqoo」
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