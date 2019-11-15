冤不冤？！他剪短头发变帅变瘦之后竟然没了工作邀约！网民：偶然想念你的长发时期
明星 2019年11月15日 星期五13:00 Rui
娱乐圈对明星们的颜值异常苛刻，不少人努力减肥瘦身、改变造型就是为了能够接到更多的工作机会，然而他却因为剪短头发、变瘦变帅丢失了很多综艺邀约。
NOEL成员姜均成就这么倒楣。 日前他做客了《乐童音乐家秀贤的提高音量》，提到了自己的这件「惨事」。不少人印象中的姜均成是这样留著一头秀丽齐下巴短发，头发柔顺到连女生都羡慕的样子。 曾经这个模样就是姜均成的标志，让他在各大综艺节目中顺风顺水。 然而一切都在他剪了短发、变瘦之后发生了变化。
现在的姜均成一看就是韩式欧巴风，留著齐刘海，微微遮住眼睛，身材高挑纤瘦，穿什么都自带气场。
姜均成却表示：「其实我剪头发已经有2年多了，可是在我剪了头发之后所有的综艺节目邀约都没有了。 不过，也因此我有了自己的闲暇时间。 」
看到姜均成前后改变的网民们纷纷留言表示：「差距太大了，这是同一个人？ 」、「以前是搞笑，现在是帅气」、「偶尔会怀念姜均成的长发时期，不过现在太帅了」等。
「图：《提高音量》、NATE」
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