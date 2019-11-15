新剧《有瑕疵的人们》11月底登场：吴涟序&安宰贤首波甜腻预告公开

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（全新人物剧照+预告）感觉这出剧会搞笑的很疗愈XD，大家期待吗？（预告里的粉红芒草太美啦）

MBC 全新水木剧《有瑕疵的人们》（每周三、四播出）公开了男女主角的首版预告，以及安宰贤、吴涟序、金瑟琪、具元、许正民五位主演的全新人物剧照。

《有瑕疵的人们》（하자있는 인간들）由《龙八夷》、《我的野蛮公主》的吴振硕导演与安信佑作家合作打造，讲述一个有「美男嫌弃症」的女人，和有「外貌执著症」的男人，一起克服他们有瑕疵偏见的浪漫爱情喜剧。



▼还蛮多中文线上观剧平台会播《有瑕疵的人们》，大家可自行选择：



▼除了男女主角外，这对好朋友的互动也令人好奇～！XD



▼吴涟序饰演「朱瑞妍」是一个性格豪爽的热血体育老师，因从小在花美男三兄弟之中长大，经历各种磨难，变得极度讨厌帅哥，对外貌至上主义的社会也非常不满，就连理想型都是「长得不帅的男人」。



▼安宰贤饰演的「李康宇」是一位外貌出众，看似强势却有著不为人知的心灵创伤，过去曾因为长得不好看而被甩掉，之后就患上了「外貌执著症」，对长相有著过度的洁癖，但接触了女主之后，渐渐产生了变化…。



▼金瑟琪饰演女主的好友「金美景」，是一位国文老师，坚定自己的理念，是个不会装不懂、也不会装作若无其事，有著反转魅力性格的角色



▼具元饰演男主的堂哥「李敏赫」，学校的保健老师，是个颜值出众、从头到脚都完美的男人。



▼许正民饰演经纪公司的代表「朴贤秀」，男主的朋友，对金美景有好感。



新剧《有瑕疵的人们》将在11月27日晚间20:55首播，接档《意外发现的一天》。

（片源：爱奇艺台湾站／官方剧照）

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