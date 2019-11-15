新劇《有瑕疵的人們》11月底登場：吳漣序&安宰賢首波甜膩預告公開

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（全新人物劇照+預告）感覺這齣劇會搞笑的很療癒XD，大家期待嗎？（預告裡的粉紅芒草太美啦）

MBC 全新水木劇《有瑕疵的人們》（每週三、四播出）公開了男女主角的首版預告，以及安宰賢、吳漣序、金瑟琪、具元、許正民五位主演的全新人物劇照。

《有瑕疵的人們》（하자있는 인간들）由《龍八夷》、《我的野蠻公主》的吳振碩導演與安信佑作家合作打造，講述一個有「美男嫌棄症」的女人，和有「外貌執著症」的男人，一起克服他們有瑕疵偏見的浪漫愛情喜劇。



▼還蠻多中文線上觀劇平台會播《有瑕疵的人們》，大家可自行選擇：



▼除了男女主角外，這對好朋友的互動也令人好奇～！XD



▼吳漣序飾演「朱瑞妍」是一個性格豪爽的熱血體育老師，因從小在花美男三兄弟之中長大，經歷各種磨難，變得極度討厭帥哥，對外貌至上主義的社會也非常不滿，就連理想型都是「長得不帥的男人」。



▼安宰賢飾演的「李康宇」是一位外貌出眾，看似強勢卻有著不為人知的心靈創傷，過去曾因為長得不好看而被甩掉，之後就患上了「外貌執著症」，對長相有著過度的潔癖，但接觸了女主之後，漸漸產生了變化…。



▼金瑟琪飾演女主的好友「金美景」，是一位國文老師，堅定自己的理念，是個不會裝不懂、也不會裝作若無其事，有著反轉魅力性格的角色



▼具元飾演男主的堂哥「李敏赫」，學校的保健老師，是個顏值出眾、從頭到腳都完美的男人。



▼許正民飾演經紀公司的代表「朴賢秀」，男主的朋友，對金美景有好感。



新劇《有瑕疵的人們》將在11月27日晚間20:55首播，接檔《意外發現的一天》。

（片源：愛奇藝台灣站／官方劇照）

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