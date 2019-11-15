《喜欢的话请响铃2》确定制作！宋康为金所炫往《绿豆传》片场送去咖啡车：「瑄傲为朝晀应援」
韩剧 2019年11月15日 星期五10:42 JiaJia
目前金所炫和宋康分别在拍摄《绿豆传》、《Sweet Home》。虽然《喜欢的话请响铃2》确定制作，但不晓得什么时候才能看到呢～ #祈祷越快越好 #第1季结尾真的让人很好奇
於今年（2019年）8月通过Netflix向全世界公开的漫改剧《喜欢的话请响铃》，由金所炫、宋康和郑家蓝主演，引发热烈回响。因为「恋爱铃APP」而引发的一连串故事，让观众们看的揪心，也纷纷呼吁剧组能拍摄第2季。近期，传出官方确定制作第2季的消息，演员们也拍摄了问候影片向剧迷们传达好消息。
目前，金所炫正在拍摄《绿豆传》，宋康往片场送去应援咖啡车。横幅上写著：「绿豆传里果然还是东东珠，瑄傲为朝晀应援。」在《喜欢的话请响铃》里，金所炫饰演「生活悲惨、但努力让自己看起来很开朗」的朝晀，宋康则饰演「因至亲而开始注意朝晀、最后自己陷入爱河」的瑄傲，两人在剧中的形象相当鲜明。
《喜欢的话请响铃》第1季共8集，结局采「开放式」，让观众们直呼：「看不够！」看到第2季确定制作的消息，剧迷们应该都很期待吧～
（图片来源：SNS、NETFLIX）
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