这个剧组好幸福！《徐福》孔刘、朴宝剑电影杀青聚餐画面曝光
电影 2019年11月13日 星期三09:42 Erin
最近正宣传新电影作品《82年生的金智英》的孔刘，迎来突破300万观影人次的好成绩同时，另一部孔刘与朴宝剑的新作品《徐福》也相当受到瞩目。日前SNS上曝光了剧组在杀青宴会上的影片及照片，两位大明星更热情与工作人员们合影。
好久不见的朴宝剑穿著白色外套戴著白色棒球帽，分别与工作人员合影，在店内杀青宴聚餐的时候，孔刘与朴宝剑还一同进行抽奖游戏，两人一一抽出小纸条宣读得奖号码，朴宝剑更是穿著店内的防脏围裙拿著麦克风主持，只见他开心地举高抽出的纸条大喊，与前辈一起进行抽奖，孔刘则是站在一旁穿上深蓝色针织上衣搭配同色毛帽，看起来两人与工作人员进行了愉快的聚餐时光。现场的近拍影片也在SNS上曝光。
电影《徐福》是韩国电影上首度以复制人为主题拍摄的作品，由孔刘饰演机密要员而朴宝剑饰演复制人的角色，自两人传出合作后就令人期待，而孔刘日前上映的电影《82年生的金智英》中，女主角郑裕美也传出将与朴宝剑合作新电影《Wonderland》，同样令人期待。
照片：Twitter截图
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