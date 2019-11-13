《请融化我吧》GOT7 朴珍荣登场角色设定让人不得不爱啊！
韩剧 2019年11月13日 星期三09:33 MiJimin
大家有看朴珍荣的客串了吗？小编放了影片给大家回顾一下，真是帅帅帅。
tvN 韩剧《请融化我吧》的第14集中，迎来了 GOT7 成员朴珍荣的客串，而他登场的角色也是存在感十足啊～！
朴珍荣是在这一集差不多播到22分钟的时候登场，一出场就气势十足，全黑西装的干练造型相当吸睛，看起来沉稳内敛又有著故事。
而他的角色是善宇建设集团的老板儿子－张浩申，虽然只是客串却有著完整的故事背景，因为心爱的女人得了难以治愈的病，所以他想将她放入冷冻舱，而他自己也想一起被冷冻，伴其相随，只期望能活在同一个时空，是个相当深情的男子。
而他特别约见有冷冻经验的女主高美兰（元真儿 饰），为了想问她被冷冻是否会有不适的感觉，他不希望自己的女人活在痛苦的环境之中，而高美兰回他一点感觉都没有，想著美好的未来就可以了，他这才放心了下来。
▼登场片段：
朴珍荣的这个角色设定真的太深情～太浪漫啦～！感觉拍成一部电影都没问题呢。
（图自：tvN Drama）
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