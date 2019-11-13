BTS防弹少年团代言过的超美味韩国炸鸡bb.q终於要在台湾开店啦！

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超好吃的韩国炸鸡是大家访韩旅游必吃的美食之一，其中人气也非常高的bb.q炸鸡终於要在台湾开第一家店罗！

曾经快闪在台湾便利商店贩售过的bb.q炸鸡真的好好吃，虽然大多数人似乎更偏爱桥村，但因为我不爱酱料所以bb.q酥脆的炸鸡更合我口味

bb.q曾经找过防弹少年团当代言人，当时我去韩国还有防弹的小卡发送，墙上也贴了海报



不只防弹代言，韩剧《鬼怪》也在bb.q钟阁店拍摄，吸引许多迷妹迷弟去朝圣



顺便跟大家推荐bb.q我最爱的就是橄榄油炸鸡，吃起来酥脆又不油腻，鸡肉也是很嫩的



而这样的美味即将在台湾可以享受到罗！台湾bb.q旗舰店预计在11月底於台北市庆城街1号开幕，到时一定会吸引许多炸鸡饭到场品尝！



活动及开幕资讯可以到bb.q台湾官方FB查询

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资料来源 : Kunni's korism

图片来源 : Kunni@韩星网 自摄

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