韩国人上周都听什么歌？IU、(G)I-DLE、太妍居前三名！
KPOP 2019年11月12日 星期二12:25 施乃琪
上周大家都在 YouTube 上听了哪些韩国歌曲呢？一起来看看最新出炉的人气榜单，前五名中有四组都是女歌手！
YouTube 最近公布了 11 月 1～7 日的影片排行榜，在根据播放次数排名的榜单上，IU 最新迷你专辑〈Love poem〉的同名歌曲即使只有单纯的音源而未制作 MV，依然拿下了第一名。
第二名得主是 (G)I-DLE 在《Queendom》决赛中表演歌曲 “Lion” 的官方 MV，与现场表演截然不同的造型和华丽场景，让这支 MV 一曝光就掀起热烈讨论；第三名则由太妍的正规二辑〈Purpose〉主打歌 “Spark” 获得，显示出再度挑战新风格的她依然备受欢迎。
除了 IU、(G)I-DLE 和太妍外，TWICE 的 “Feel Special” 和 MC 梦的 “FAME” 也都打入了前五名。
（照片或影片来源：Kakao M、CUBE Entertainment、SM Entertainment）
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