全炫茂爆出新恋情！恋上小15岁女主播
明星 2019年11月12日 星期二09:57 Rui
全炫茂爆出了新的恋情。
作为热播综艺《我独自生活》中的官方1号情侣，全炫茂和韩惠珍传出恋情时不仅受到了同组艺人嘉宾的应援，也被广大观众们看好，然而两人还是没能走到最后，交往一年多后於今年3月以分手收场，韩惠珍甚至公开表示今后不想再找圈内人士， 一度引爆各种猜测。
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就在今日（11月12日），有韩媒报道全炫茂有了新恋情，女友是KBS电视台的主播李慧星，两人是职场前后辈，因为这个关系而走进。 今年5月他们还一同出演了《Happy Together4》，最近也一起在《社长的耳朵是驴耳朵》中亮相，当时全炫茂是嘉宾，而李慧星是主持人。
2006年全炫茂作为第32期公开录用主播入职KBS，2012年宣布离开，成为放送艺人。 而李慧星则通过2016年第43期公开录用进入KBS成为一名主播，之前还主持过一段时间的《演艺家中介》。
「图：TD、IG」
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