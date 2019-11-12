说自己胖了8KG的宣美，肉都长在哪了？同样的舞蹈性感度也增加！
明星 2019年11月12日 星期二08:33 Rui
宣美，166cm身高有著102cm的长腿，被封为「南韩第一腿精」。
在舞台上的宣美是一位唱跳俱佳魅力四射的女生，而且她长相甜美身材爆好，不仅是广大男生们心目中的女神，也是不少女生心目中的WANNA BE第一人。
此前，宣美自曝为了演唱会而增肥，足足胖了8KG，但很多人看完之后都纷纷感叹：请告诉我，你胖了哪儿！ 依旧是腰细臀翘，四肢纤长，也只有晒出的泳衣照看上去比之前的制片人模样圆润了一点点而已。
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8KG到底长在哪儿了？ 就让我们以同样的舞台来对比一下吧，这样更直观呢！！
增重前，完全就是纸片人。
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增重后，这样看起来最明显的就是胳膊了，肩膀粗了一圈，腰部虽然圆润了，但并不是累赘感，而是性感的肉感、对比前后的美腿，依旧没什么变化。
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同样的动作下更为明显，胳膊上出现了肉肉，以前是直角纤瘦肩，现在是圆润肩。
不少粉丝表示宣美虽然胖了，但完全没有影响到美貌和好身材，反而比之前更加性感了。
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