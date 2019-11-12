性感山贼NU'EST白虎来台陪你度过2/14情人节

韩国逆袭男团NU'EST，这次迎来主唱BAEKHO白虎的个人见面会，将於2020年2月14日在台大体育馆1楼，白虎将展现绝佳的魅惑能力、高音天籁，陪大家度过甜蜜的情人节！
在高人气选秀节目《PRODUCE 101》第二季中，BAEKHO白虎展现出惊人实力，凭藉稳健的演唱功力及个人魅力，在节目中大放异彩，人气节节攀升，更被粉丝誉为结合帅、萌於一身的「性感山贼」、「虎公主」，尔后又在综艺节目《丛林的法则》中，以反差的形象再度惊艳许多粉丝。
接著，BAEKHO白虎与其他成员组成NU'EST W子团，陆续推出3张专辑，皆获得热烈好评，并得到金唱片奖、亚洲明星盛年度艺人奖等各项大奖，更拿到许多代言机会，声势锐不可挡；这次特别选在情人节与台湾歌迷见面，宠粉无极限；预计将於12月8日(日)12:00，在KKTIX、全家机台开放售票，用累积的舞台经验以及迷人的魅力掳获所有情人的芳心！
节目资讯
节目名称：2020 NU’EST BAEKHO MINI CONCERT IN TAIPEI “BAEKHO-liday“
演出日期：2020/02/14(五)19:30
演出地点：台湾大学体育馆一楼 (台北市罗斯福路四段1号)
启售时间：2019/12/8(日) 12:00
购票方式：KKTIX及全台全家便利商店FamiPort
照片: 海乐影业股份有限公司
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