說自己胖了8KG的宣美，肉都長在哪了？同樣的舞蹈性感度也增加！
明星 2019年11月12日 星期二08:33 Rui
宣美，166cm身高有著102cm的長腿，被封為「南韓第一腿精」。
在舞台上的宣美是一位唱跳俱佳魅力四射的女生，而且她長相甜美身材爆好，不僅是廣大男生們心目中的女神，也是不少女生心目中的WANNA BE第一人。
此前，宣美自曝為了演唱會而增肥，足足胖了8KG，但很多人看完之後都紛紛感歎：請告訴我，你胖了哪兒！ 依舊是腰細臀翹，四肢纖長，也只有曬出的泳衣照看上去比之前的製片人模樣圓潤了一點點而已。
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8KG到底長在哪兒了？ 就讓我們以同樣的舞台來對比一下吧，這樣更直觀呢！！
增重前，完全就是紙片人。
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增重後，這樣看起來最明顯的就是胳膊了，肩膀粗了一圈，腰部雖然圓潤了，但並不是累贅感，而是性感的肉感、對比前後的美腿，依舊沒什麼變化。
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同樣的動作下更為明顯，胳膊上出現了肉肉，以前是直角纖瘦肩，現在是圓潤肩。
不少粉絲表示宣美雖然胖了，但完全沒有影響到美貌和好身材，反而比之前更加性感了。
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