《My Little Television V2》决定将IZ*ONE的录制部分通篇剪辑！

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IZ*ONE的回归宣传受阻！

受到近日选票造假风波的影响，Mnet方面不仅取消了IZ*ONE的回归showcase，也将回归综艺的播出和专辑的发行延期。



MBC以直播为主题的综艺《My Little Television V2》表示：「IZ*ONE确实在2日参与了直播录制，但和当时情况不同，判断需要剪辑。 只会播出除了IZ*ONE以外的3组的份量。 节目全部时长会缩短调整，在11日正常播出。 」 言下之意就是会将出演的IZ*ONE安兪真和矢吹奈子的录制部分进行全部剪辑。 甚至IZ*ONE安兪真是该综艺的半固定助理MC。



除了《MLT》之外，IZ*ONE还录制了《惊人的星期六》、《IDOL ROOM》、《Busted！ 明星来解谜2（犯人就是你2）》等节目。 在截稿前，《惊六》和《明星来解谜》方面表示正在讨论中。

图：MBC、Off the Record

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