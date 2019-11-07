IZ*ONE 确定延期发片 「向等待已久的粉丝和观众致歉」 出道十四年依然威力十足！Super Junior 正规九辑排行榜单月冠军 《新西游记7》重现《冬季恋歌》？圭贤挑战裴勇俊经典造型 【旅游资讯】白种元大推的炸猪排店要搬家啦！ 现店面营业至15日结束 韩国一年一度的「Pepero Day」又要来啦！7-11推出组合：巧克力棒、玩偶、环保袋都有！ DAY6 世巡途中追加惊喜 耶诞演唱会将举办四天！ 李孝利时隔2年更新IG，自称「宇宙的中心」！Fin.K.L Yuri、少时Yuri都留言了~ [有片]BTS防弹少年团最新旅游节目《BON VOYAGE 4》预告公开 IU为亲弟弟庆生，公开和亲弟弟童年的照片！真的和小时候一样都没有变呀～！ CIX 全员概念照到齐 19 日携迷你二辑回归！ 《意外发现的一天》今晚剧照，白经当众向端午求婚换虐一天啦～！ Zion.T 〈5 月之夜〉写实歌词引发共鸣 谈下一步「准备和 SOMI 合作」 安俊英PD承认对排名造假！即将回归的IZ*ONE受影响...Showcase将取消，节目播出未定！ Wonder Girls宥斌客串出演《VIP》，扮演存在感极强的VVIP！ Super Junior金希澈疑似收养Sulli生前爱猫？直播时有粉丝发现无毛猫的身影！ 金在中在IG转发金俊秀的新闻祝贺：「恭喜我们的俊秀」、「谢谢哥」 X1日程暂未受影响：按预定参加Vlive颁奖礼＆曼谷《K-POP Festival》！ 安俊英PD承认受贿造假第三、四季节目排名！ 接受超过40次亿元接待 这组合很可以！全炫茂、华莎、P.O被选为「2019MBC演艺大赏」的主持人 太妍为电影《冰雪奇缘2》演唱的韩文版主题曲将在今天公开 《山茶花开时》夺回电视剧话题性冠军，张娜拉新剧《VIP》开播进入TOP.5 姜河那携经纪人建立独立公司！《山茶花开时》是在现所属社的最后一部作品 「为了帮妈妈提高订阅数~」HAHA❤星的长子Dream第一次出镜！ 泫雅超快速...5分钟日常妆容教学！让网友表示：「我从准备脸开始就出错了，首先要有这样好看的脸！」 「您哪位？XD」BTS防弹少年团Jin穿Joker衣服直播，把自己脸都挡住

时隔一年多才回归的 Zion.T 终於解了许多歌迷的渴望，大众的回响也一如既往地化为好成绩！

昨晚（6 日），Zion.T 推出新单曲〈5 月之夜〉后旋即打入各大音源榜，到了今天上午便在 Genie、Bugs、NAVER Music 三榜上拿下冠军，在 MelOn 和 Soribada 则分别位居二、三名。

〈5 月之夜〉其实是 Zion.T 许久前就已写好的歌，描写人们相爱、争执、倦怠的写实内容，让人几乎以为完全出自他的个人经验，但实际上是 Zion.T 以自我方式诠释这些情绪才写就的歌词。



另一方面，时隔一年多终於有新活动的 Zion.T，让许多人都好奇他接下来还有什么计划，对此 Zion.T 今天也简单透露正在跟同属 The Black Label 旗下的 SOMI（全昭弥）努力准备合作计画，很好奇两人会一起展现什么样的作品！



（照片或影片来源：The Black Label）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻