Zion.T 〈5 月之夜〉写实歌词引发共鸣 谈下一步「准备和 SOMI 合作」
KPOP 2019年11月7日 星期四14:29 施乃琪
时隔一年多才回归的 Zion.T 终於解了许多歌迷的渴望，大众的回响也一如既往地化为好成绩！
昨晚（6 日），Zion.T 推出新单曲〈5 月之夜〉后旋即打入各大音源榜，到了今天上午便在 Genie、Bugs、NAVER Music 三榜上拿下冠军，在 MelOn 和 Soribada 则分别位居二、三名。
〈5 月之夜〉其实是 Zion.T 许久前就已写好的歌，描写人们相爱、争执、倦怠的写实内容，让人几乎以为完全出自他的个人经验，但实际上是 Zion.T 以自我方式诠释这些情绪才写就的歌词。
另一方面，时隔一年多终於有新活动的 Zion.T，让许多人都好奇他接下来还有什么计划，对此 Zion.T 今天也简单透露正在跟同属 The Black Label 旗下的 SOMI（全昭弥）努力准备合作计画，很好奇两人会一起展现什么样的作品！
（照片或影片来源：The Black Label）
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