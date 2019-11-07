Zion.T 〈5 月之夜〉寫實歌詞引發共鳴 談下一步「準備和 SOMI 合作」
KPOP 2019年11月7日 星期四14:29 施乃琪
時隔一年多才回歸的 Zion.T 終於解了許多歌迷的渴望，大眾的迴響也一如既往地化為好成績！
昨晚（6 日），Zion.T 推出新單曲〈5 月之夜〉後旋即打入各大音源榜，到了今天上午便在 Genie、Bugs、NAVER Music 三榜上拿下冠軍，在 MelOn 和 Soribada 則分別位居二、三名。
〈5 月之夜〉其實是 Zion.T 許久前就已寫好的歌，描寫人們相愛、爭執、倦怠的寫實內容，讓人幾乎以為完全出自他的個人經驗，但實際上是 Zion.T 以自我方式詮釋這些情緒才寫就的歌詞。
另一方面，時隔一年多終於有新活動的 Zion.T，讓許多人都好奇他接下來還有什麼計劃，對此 Zion.T 今天也簡單透露正在跟同屬 The Black Label 旗下的 SOMI（全昭彌）努力準備合作計畫，很好奇兩人會一起展現什麼樣的作品！
（照片或影片來源：The Black Label）
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