IZ*ONE 確定延期發片 「向等待已久的粉絲和觀眾致歉」 出道十四年依然威力十足！Super Junior 正規九輯排行榜單月冠軍 《新西遊記7》重現《冬季戀歌》？圭賢挑戰裴勇俊經典造型 【旅遊資訊】白種元大推的炸豬排店要搬家啦！ 現店面營業至15日結束 韓國一年一度的「Pepero Day」又要來啦！7-11推出組合：巧克力棒、玩偶、環保袋都有！ DAY6 世巡途中追加驚喜 耶誕演唱會將舉辦四天！ 李孝利時隔2年更新IG，自稱「宇宙的中心」！Fin.K.L Yuri、少時Yuri都留言了~ [有片]BTS防彈少年團最新旅遊節目《BON VOYAGE 4》預告公開 IU為親弟弟慶生，公開和親弟弟童年的照片！真的和小時候一樣都沒有變呀～！ CIX 全員概念照到齊 19 日攜迷你二輯回歸！ 《意外發現的一天》今晚劇照，白經當眾向端午求婚換虐一天啦～！ Zion.T 〈5 月之夜〉寫實歌詞引發共鳴 談下一步「準備和 SOMI 合作」 安俊英PD承認對排名造假！即將回歸的IZ*ONE受影響...Showcase將取消，節目播出未定！ Wonder Girls宥斌客串出演《VIP》，扮演存在感極強的VVIP！ Super Junior金希澈疑似收養Sulli生前愛貓？直播時有粉絲發現無毛貓的身影！ 金在中在IG轉發金俊秀的新聞祝賀：「恭喜我們的俊秀」、「謝謝哥」 X1日程暫未受影響：按預定參加Vlive頒獎禮＆曼谷《K-POP Festival》！ 安俊英PD承認受賄造假第三、四季節目排名！ 接受超過40次億元接待 這組合很可以！全炫茂、華莎、P.O被選為「2019MBC演藝大賞」的主持人 太妍為電影《冰雪奇緣2》演唱的韓文版主題曲將在今天公開 《山茶花開時》奪回電視劇話題性冠軍，張娜拉新劇《VIP》開播進入TOP.5 姜河那攜經紀人建立獨立公司！《山茶花開時》是在現所屬社的最後一部作品 「為了幫媽媽提高訂閱數~」HAHA❤星的長子Dream第一次出鏡！ 泫雅超快速...5分鐘日常妝容教學！讓網友表示：「我從準備臉開始就出錯了，首先要有這樣好看的臉！」 「您哪位？XD」BTS防彈少年團Jin穿Joker衣服直播，把自己臉都擋住

時隔一年多才回歸的 Zion.T 終於解了許多歌迷的渴望，大眾的迴響也一如既往地化為好成績！

昨晚（6 日），Zion.T 推出新單曲〈5 月之夜〉後旋即打入各大音源榜，到了今天上午便在 Genie、Bugs、NAVER Music 三榜上拿下冠軍，在 MelOn 和 Soribada 則分別位居二、三名。

〈5 月之夜〉其實是 Zion.T 許久前就已寫好的歌，描寫人們相愛、爭執、倦怠的寫實內容，讓人幾乎以為完全出自他的個人經驗，但實際上是 Zion.T 以自我方式詮釋這些情緒才寫就的歌詞。



另一方面，時隔一年多終於有新活動的 Zion.T，讓許多人都好奇他接下來還有什麼計劃，對此 Zion.T 今天也簡單透露正在跟同屬 The Black Label 旗下的 SOMI（全昭彌）努力準備合作計畫，很好奇兩人會一起展現什麼樣的作品！



（照片或影片來源：The Black Label）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞