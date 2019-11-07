安俊英PD承认受贿造假第三、四季节目排名！ 接受超过40次亿元接待 这组合很可以！全炫茂、华莎、P.O被选为「2019MBC演艺大赏」的主持人 太妍为电影《冰雪奇缘2》演唱的韩文版主题曲将在今天公开 《山茶花开时》夺回电视剧话题性冠军，张娜拉新剧《VIP》开播进入TOP.5 姜河那携经纪人建立独立公司！《山茶花开时》是在现所属社的最后一部作品 「为了帮妈妈提高订阅数~」HAHA❤星的长子Dream第一次出镜！ 泫雅超快速...5分钟日常妆容教学！让网友表示：「我从准备脸开始就出错了，首先要有这样好看的脸！」 「您哪位？XD」BTS防弹少年团Jin穿Joker衣服直播，把自己脸都挡住

Jin这是入Joker的坑有多深啦XD

前天公开的《Run BTS! 2019》第89期里似乎混进了「奇怪」的人，从一开场就不肯露脸，穿著Joker的衣服、用印著Joker脸的帽子把脸盖了个严严实实，静静地坐在那里一言不发：



这次的节目内容是大家一起做游戏，输的那一组要接受惩罚，J-Hope忍不住说：「Jin哥不是已经在受罚了吗？ 」SUGA请大家多多关注Jin：「完全没有人留意他，他觉得很失落。 」



获得关注的Jin立即从椅子上站起来，终於看清了这件衣服，完全是按照漫画版的Joker进行设计，紫色西装、绿色领结，加上Joker脸的帽子，一整个超有视觉震撼力：



据说这件衣服是Jin为了录节目特地买来的，不知是不是看过电影《Joker》之后入坑太深，这天Jin在整个节目过程中都穿著这件衣服，玩得超开心，不知道是不是因为Jin的脸太帅， 很多粉丝表示好像连衣服都变好看了XD





防弹少年团刚刚结束世界巡演，接下来将在本月23日和24日在日本举办粉丝见面会，加油啊！



（图源：BTS V LIVE）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻