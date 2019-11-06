《有瑕疵的人们》人物海报全公开，吴涟序「讨厌美男」安宰贤「说自己好漂亮」？

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【最新海报】新剧来袭～！引人期待的全新演员阵容，跟脱序的人设和剧本，大家期待这一部电视剧吗？

MBC 全新水木剧《有瑕疵的人们》（每周三、四播出）公开了安宰贤、吴涟序、金瑟琪、具元、许正民等主要演员的人物性格海报，每人配一句话凸显出5人5色的特质。

《有瑕疵的人们》讲述一个有「美男嫌弃症」的女人，和有「外貌执著症」的男人，一起克服他们有瑕疵偏见的浪漫爱情喜剧。



▼【我讨厌美男】吴涟序饰演「朱瑞妍」是一个性格豪爽的热血体育老师，因从小在花美男三兄弟之中长大，经历各种磨难，变得极度讨厌帅哥，对外貌至上主义的社会也非常不满，就连理想型都是「长得不帅的男人」。



▼【我好漂亮（这种自恋很不一般XD）】安宰贤饰演的「李康宇」是一位外貌出众，看似强势却有著不为人知的心灵创伤，过去曾因为长得不好看而被甩掉，之后就患上了「外貌执著症」，对长相有著过度的洁癖，但接触了女主之后，渐渐产生了变化…。



▼【找个有钱的老公】金瑟琪饰演女主的好友「金美景」，是一位国文老师，坚定自己的理念，是个不会装不懂、也不会装作若无其事，有著反转魅力性格的角色



▼【我不说谎】具元饰演男主的堂哥「李敏赫」，学校的保健老师，是个颜值出众、从头到脚都完美的男人。



▼【我很爱钱】许正民饰演经纪公司的代表「朴贤秀」，男主的朋友，对金美景有好感。



看完人物简介和代表角色的一句话后，大家是否更好奇这些角色之间，究竟会产生了什么样的火花呢～！？

新剧《有瑕疵的人们》由《龙八夷》、《我的野蛮公主》的吴振硕导演与安信佑作家合作打造，预计在11月27日首播，接档《意外发现的一天》。

（图自：官方剧照）

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