《有瑕疵的人們》人物海報全公開，吳漣序「討厭美男」安宰賢「說自己好漂亮」？

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【最新海報】新劇來襲～！引人期待的全新演員陣容，跟脫序的人設和劇本，大家期待這一部電視劇嗎？

MBC 全新水木劇《有瑕疵的人們》（每週三、四播出）公開了安宰賢、吳漣序、金瑟琪、具元、許正民等主要演員的人物性格海報，每人配一句話凸顯出5人5色的特質。

《有瑕疵的人們》講述一個有「美男嫌棄症」的女人，和有「外貌執著症」的男人，一起克服他們有瑕疵偏見的浪漫愛情喜劇。



▼【我討厭美男】吳漣序飾演「朱瑞妍」是一個性格豪爽的熱血體育老師，因從小在花美男三兄弟之中長大，經歷各種磨難，變得極度討厭帥哥，對外貌至上主義的社會也非常不滿，就連理想型都是「長得不帥的男人」。



▼【我好漂亮（這種自戀很不一般XD）】安宰賢飾演的「李康宇」是一位外貌出眾，看似強勢卻有著不為人知的心靈創傷，過去曾因為長得不好看而被甩掉，之後就患上了「外貌執著症」，對長相有著過度的潔癖，但接觸了女主之後，漸漸產生了變化…。



▼【找個有錢的老公】金瑟琪飾演女主的好友「金美景」，是一位國文老師，堅定自己的理念，是個不會裝不懂、也不會裝作若無其事，有著反轉魅力性格的角色



▼【我不說謊】具元飾演男主的堂哥「李敏赫」，學校的保健老師，是個顏值出眾、從頭到腳都完美的男人。



▼【我很愛錢】許正民飾演經紀公司的代表「朴賢秀」，男主的朋友，對金美景有好感。



看完人物簡介和代表角色的一句話後，大家是否更好奇這些角色之間，究竟會產生了什麼樣的火花呢～！？

新劇《有瑕疵的人們》由《龍八夷》、《我的野蠻公主》的吳振碩導演與安信佑作家合作打造，預計在11月27日首播，接檔《意外發現的一天》。

（圖自：官方劇照）

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