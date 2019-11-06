「你们都对他心动了吗？」《山茶花开时》黄龙植令人心动的5大原因♥

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随著KBS电视剧《山茶花开时》热播，姜河那饰演的男主角「黄龙植」也被观众评为新的理想型，那么他究竟有什么魅力呢？

剧中的黄龙植个性淳朴又可爱，尤其迷人的是他只对一个女人执著，令女观众更加心动，很多人表示希望跟黄龙植这样的男生交往，来看看他最令人无法抗拒的几个点：

1. 一旦看对眼就立即行动



黄龙植在图书馆里第一次见到冬柏时就对她一见钟情，在店里第二次遇到再次心动，之后就不再掩饰自己的心意，积极主动帮助冬柏，即便是冬柏作势要甩他都不曾退缩，根本是勇往直前。

2. 每天送上一束花的浪漫



「这种草叶子哪天送不行，非得要什么日子才能买给你吗？ 」黄龙植自从对冬柏一见钟情之后，每天都要送花给她，虽然没有做什么特别的event，但一直借著花朵向冬柏传达自己的心意，告白时的鲜花就更多啦！

3. 对爱的人毫不保留



黄龙植自从对冬柏表达心意的那一刻起，就很有自信能比任何人都更让冬柏幸福，承诺她会给她无限的爱：「认真跟我谈恋爱的话真的会死哦！ 」黄龙植不停地帮助冬柏提高自信、为她加油打气，令曾经萎靡不振的冬柏越来越勇敢和帅气，就算正在气头上，看到冬柏流泪也立刻不知所措地道歉，绝对是一旦恋爱就完全投入的类型！

4. 为了冬柏可以不顾一切



冬柏被客人说非敬语的时候，被连环杀人犯威胁的时候，都是黄龙植第一个出来维护她，就连冬柏的儿子都说：「整个社区都排挤我妈妈，只有大叔站在我们这一边。 」甚至在杀人犯放火令冬柏命悬一线的时候，也是黄龙植不管不顾地冲进火里把她救出来！

5. 重要的时刻展现出男人的一面



虽然平时总是撒娇地叫著冬柏的名字、总是对她用敬语，但在冬柏亲了他的脸颊后却会讲出「是你先动手的」然后回以一个深深的吻！ 求婚的时候也一反平时的模样，用充满魄力又甜蜜的非敬语对她说：「我们结婚吧。 嗯？ 就这样。 」

这样的黄龙植，真的不管从哪方面来看都是满分啊！

（图源：《山茶花开时》剧照等）

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