青龙电影赏上的绝对霸主！无论名气多大都怕它，倒数第二位影帝的反应太真实了XD

第40届青龙电影赏按手印仪式在首尔汝矣岛CGV举行，今年邀请了韩志旼、金香起、南柱赫等人参加。
虽然每年参加按手印仪式的嘉宾演员不同，但有一件事却是这几年来从来没有改变过的。 这瓶红醋每年都会准时准点的出现在台上，每位嘉宾面前都有一瓶。 也许是赞助商要求，总之每年这个时候，台上的嘉宾们都会拿起红醋来喝，因为红醋超级无敌的酸，於是就闹出了各种笑话。 韩志旼喝了一口之后表情很是微妙，紧紧抿著嘴巴，露出难以言喻的微笑，微微转了转头，最后忍不住笑了出来，看来她也是被酸味给吓住了，不过好在演技扎实，稳稳过关。
2017年参加按手印仪式的金泰璃就没有那么喜欢酸味了，喝了一口之后直接被拍到酸到闭眼睛，眉头紧锁，样子也是可爱得不得了。
黄政民的反应称得上是经典。 2014年的活动上，他喝了一口刚开始没多大反应，却被后味酸到抿嘴皱眉撇眼，五官都皱到了一起。
当然经典中的经典当属大前辈柳承龙了，那是在2012年。 当时主办方准备的还是小小一瓶的原液，柳承龙很好奇地拿起来看了看，然后直接打开往嘴里到，一口就干掉了一整瓶。 接下来他的样子真的是笑翻全场，酸到直吐舌头，猛咳嗽。 大叔完全不知道这需要稀释在水里才能喝。
最后我们来欣赏一下演技之神李秉宪的表演！ 嗯，表情没有一丝变化，让人误认他喝的是水。
「图：PANN」
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