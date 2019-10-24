养活了半个韩综圈的罗PD到底有多能赚？薪水比老板还要高！难怪敢送蓝宝坚尼XD

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罗䁐锡，简称「罗PD」，人称「养活了半个韩综圈的男人」，在韩国的综艺界，如果老罗要是第二，绝对没人敢说是第一。罗䁐锡，就是综艺节目收视率的保证：「老罗出品，必属佳品」。

「花样」系列、「新西游记」系列、「尹食堂」系列、「一日三餐」系列，每一个节目都做到了口碑+收视双丰收，罗PD用事实证明了「综艺之神」的名号他当得起。这样的他到底一年能赚多少钱，毕竟是个敢在节目中送蓝宝坚尼豪车的人啊！（虽然不是用自己的钱啦XD）



日前，罗PD被国民MC刘在锡主持逮住，「被迫」出演了他主持的《You Quiz On The Block》。 罗PD透露：「21日《新西游记7》正式开拍，录的很开心。」



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坊间一直传说罗PD一年年薪有40亿（韩币，下同），他解释道：「是赚得不少，但并不是年薪。是一笔不少的数目，还是要感谢大家，但那天爆出新闻的时候确实觉得有些不好意思，也没办法和在楼道里碰到的后辈们解释。40亿并不是年薪，而是底薪加提成。」



根据最近CJ ENM公开的工作报告中现实，罗PD的底薪为2.15亿，提成为35.1亿，再加上各类奖金，总额为40.7亿，甚至要比CJ会长的薪水还要多。

「图：《You Quiz On The Block》」

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