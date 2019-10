解散后第一次同台!在BOF上金在奂穿过了人群...和黄旼炫拥抱,粉丝们直呼:「好感人!」 《抓住幽灵》发布会,金善浩&赵在允:抓什么鬼?先抓住导演的心吧! 【有片】SJ《SUPER Clap》CB舞台充满兴致!圭贤到底做了什么 让东海忍不住爆笑? 【女团个人品牌评价】太妍回归掀关注 一举跃上冠军宝座! 美男合体!《花党》的帅王「徐志焄」确定出演新剧《快过来》与金明洙合作 最强长寿女团 Brown Eyed Girls 出演《认识的哥哥》预告公开! Mnet又要推出新的选秀节目!这次要选拔歌唱水平高的10代歌手,预计在明年上半年播出! 太妍新专辑收录满满 12 首歌 特别展本周登场! 孩子们又长大了!《爸爸! 我们去哪儿?》尹厚、俊秀再相聚,一起去看李钟赫新片试映会! Monsta X 回归倒数一周 新专辑画报接连曝光 SuperM团体戒指的秘密:隐藏的第8名成员你们绝对猜不到! AB6IX 世巡即将开跑 首场门票火速售罄! 【有片】《去冰岛的三餐》太热衷於「起床任务」的殷志源…居然吃到洗涤剂!吓得赶紧吐掉、不停漱口XD Brown Eyed Girls 概念照气势惊人!新专辑将翻唱经典旧歌 【有片】《一日三餐》宛如看了一部励志电视剧!廉晶雅挑战跳绳成功 罗PD认命去洗碗~ 重新出发!PRISTIN 银雨、珉炅、京元、艺彬组新团再出道 车银优香港见面会频以「心心」回馈粉丝 这是TWICE娜琏???大胆COSPLAY「韩国发哥」崔岷植,你的偶像包袱呢? 《RM》这样还要忍笑太困难了啦!跟李光洙长得像的韩基范再次出演 就在本周六! G-Dragon将於10月26日退伍,正式结束兵役 DAY6 全员概念照到齐 MV 预告片公开啦! 【有片】《新西游记7》预告:「复古特辑」来势汹汹!看得出谁在模仿谁吗~? 《意外发现的一天》金惠允这个行为太真实了!女观众惊呼:这不就是看到暗恋对象的我XD? 车银优首个个人香港站见面会大成功!标准广东话惊喜献唱《天才儿童1985》 或受Sulli轻生影响,韩国七成网民支援网路留言实名制 IU的人生照竟然是P.O拍的?!真的超级美~♥ 满月社长快给池贤仲加薪XD

太妍将延后至下周一发行个人正规二辑〈Purpose〉,今天也释出了大量新预告,还有令人期待的特别展览将在首尔、釜山举行!

SM Entertainment 今天(21 日)公开了太妍的新专辑〈Purpose〉完整曲目表,除了早已揭晓的主打歌 “Spark”、公开过的 “Blue” 和「四季」外,去年在个人演唱会中抢先表演过的 “Here I Am”、“Love You Like Crazy”、“Do You Love Me?”、“Gravity” 等歌曲也在其中,此外还有 “Find Me”、“LOL”、“Better Babe”、“Wine” 和 “City Love” 等令人好奇的新歌。

特别的是,在专辑正式发行前,太妍也将分别在首尔和釜山举行特别展览《PURPOSE: THE EXHIBIT》,以新专辑涵盖的概念策展,呈现出太妍作为歌手的力量更加成熟的形象。

另一方面,重新调整了行程的太妍最近会依序释出更多概念照和新歌预告片,并於 28 日正式发片回归。



(照片或影片来源:SM Entertainment)

