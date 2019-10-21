太妍新专辑收录满满 12 首歌　特别展本周登场！

太妍新专辑收录满满 12 首歌　特别展本周登场！

KPOP   2019年10月21日   星期一12:31   施乃琪  

太妍将延后至下周一发行个人正规二辑〈Purpose〉，今天也释出了大量新预告，还有令人期待的特别展览将在首尔、釜山举行！

SM Entertainment 今天（21 日）公开了太妍的新专辑〈Purpose〉完整曲目表，除了早已揭晓的主打歌 “Spark”、公开过的 “Blue” 和「四季」外，去年在个人演唱会中抢先表演过的 “Here I Am”、“Love You Like Crazy”、“Do You Love Me?”、“Gravity” 等歌曲也在其中，此外还有 “Find Me”、“LOL”、“Better Babe”、“Wine” 和 “City Love” 等令人好奇的新歌。

特别的是，在专辑正式发行前，太妍也将分别在首尔和釜山举行特别展览《PURPOSE: THE EXHIBIT》，以新专辑涵盖的概念策展，呈现出太妍作为歌手的力量更加成熟的形象。

另一方面，重新调整了行程的太妍最近会依序释出更多概念照和新歌预告片，并於 28 日正式发片回归。


（照片或影片来源：SM Entertainment）

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