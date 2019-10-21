太妍新專輯收錄滿滿 12 首歌　特別展本週登場！

太妍新專輯收錄滿滿 12 首歌　特別展本週登場！

KPOP   2019年10月21日   星期一12:31   施乃琪  

太妍將延後至下週一發行個人正規二輯〈Purpose〉，今天也釋出了大量新預告，還有令人期待的特別展覽將在首爾、釜山舉行！

SM Entertainment 今天（21 日）公開了太妍的新專輯〈Purpose〉完整曲目表，除了早已揭曉的主打歌 “Spark”、公開過的 “Blue” 和「四季」外，去年在個人演唱會中搶先表演過的 “Here I Am”、“Love You Like Crazy”、“Do You Love Me?”、“Gravity” 等歌曲也在其中，此外還有 “Find Me”、“LOL”、“Better Babe”、“Wine” 和 “City Love” 等令人好奇的新歌。

特別的是，在專輯正式發行前，太妍也將分別在首爾和釜山舉行特別展覽《PURPOSE: THE EXHIBIT》，以新專輯涵蓋的概念策展，呈現出太妍作為歌手的力量更加成熟的形象。

另一方面，重新調整了行程的太妍最近會依序釋出更多概念照和新歌預告片，並於 28 日正式發片回歸。


（照片或影片來源：SM Entertainment）

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