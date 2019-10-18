Krystal为Sulli守灵3天！却因「SNS未PO文」遭网路恶评攻击
明星 2019年10月18日 星期五08:00 Sani
连Krystal身边的人都看不下去了！ 因为没有在Sulli去世后更新SNS表态、也没有被媒体拍到，就遭到网友指责，其实Krystal的心情怎么会是那些恶评网民能够体会的呢？
昨日一位来到Sulli灵堂吊唁的演艺界相关人士向媒体透露：「Krystal在得知Sulli去世的消息后，3天以来一直忍著悲痛为她守灵，并一起办理了所有的流程。 那些写恶评的人实在太残忍了。 」
Sulli在本月14日被发现去世，17日出殡，正在海外活动的Victoria、Amber以及Luna、Krystal全都有出席。 但是其他成员或在SNS上发文悼念、或宣布取消原定行程，只有Krystal的SNS没有任何动作、亦无新闻报道她的动向，因而受到部分网民的质疑和攻击。
曾经攻击Sulli的恶评，这次把伤害的矛头对准了正在为Sulli守灵、悲伤不已的Krystal。
目睹Krystal遭遇的人无不对这一情况表示「无语、悲痛」。
（图源：KSD，Krystal IG）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论
-
她在那守灵3日，已是好友的情谊了，她那有心情发文，放过她啦！
19分前
-
不是很懂現在為什麼凡事都得po文，像是在網路上的集氣文，集結大家一起祈禱⋯說真的我不太知道這種作用在哪，我只知道當遇到他們那種要集氣的狀態下，我根本不會有心思上網更別說是po文了⋯不是每個人在難過下都還有心思做別的可有可無的事，而現在卻有些人把它當成標竿，實在是有點好笑⋯
3小时前
-
-
一個發文竟比已在第一時間守靈還來的重要..... 老實說好友在發生這種噩耗時 是守在靈前 已經非常不容易 已經表現出他們間的感情不是？ 太可怕的社會風氣 ...
2小时前
-