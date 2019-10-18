确定啦！GOT7 公开帅气画报 11 月首周回归 就是今晚！BTS防弹少年团 x Lauv 携手推出新歌 金俊秀被骗300亿！ 出售济州岛酒店惨遭巨额诈骗 人气女团 BLACKPINK 今日将登上日本大型音乐节目《Music Station》 「不知道几时来台湾及香港呢？」AB6IX宣布世巡公演！ 四人女团成员不堪公司代表性骚扰退团！ 朴海镇主演的新剧《四子》追加拍摄：计划缩减至8集后播出！ 《西班牙寄宿》车胜元和裴正南「模特兄弟」同台走秀！不忘提及柳海真~ SM娱乐公司发文悼念Sulli：「永远铭记她的美丽和温柔的心」 Krystal为Sulli守灵3天！却因「SNS未PO文」遭网路恶评攻击

连Krystal身边的人都看不下去了！ 因为没有在Sulli去世后更新SNS表态、也没有被媒体拍到，就遭到网友指责，其实Krystal的心情怎么会是那些恶评网民能够体会的呢？

昨日一位来到Sulli灵堂吊唁的演艺界相关人士向媒体透露：「Krystal在得知Sulli去世的消息后，3天以来一直忍著悲痛为她守灵，并一起办理了所有的流程。 那些写恶评的人实在太残忍了。 」



Sulli在本月14日被发现去世，17日出殡，正在海外活动的Victoria、Amber以及Luna、Krystal全都有出席。 但是其他成员或在SNS上发文悼念、或宣布取消原定行程，只有Krystal的SNS没有任何动作、亦无新闻报道她的动向，因而受到部分网民的质疑和攻击。

曾经攻击Sulli的恶评，这次把伤害的矛头对准了正在为Sulli守灵、悲伤不已的Krystal。

目睹Krystal遭遇的人无不对这一情况表示「无语、悲痛」。



（图源：KSD，Krystal IG）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻