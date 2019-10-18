Krystal為Sulli守靈3天！卻因「SNS未PO文」遭網路惡評攻擊
明星 2019年10月18日 星期五08:00 Sani
連Krystal身邊的人都看不下去了！ 因為沒有在Sulli去世後更新SNS表態、也沒有被媒體拍到，就遭到網友指責，其實Krystal的心情怎麼會是那些惡評網民能夠體會的呢？
昨日一位來到Sulli靈堂弔唁的演藝界相關人士向媒體透露：「Krystal在得知Sulli去世的消息後，3天以來一直忍著悲痛為她守靈，並一起辦理了所有的流程。 那些寫惡評的人實在太殘忍了。 」
Sulli在本月14日被發現去世，17日出殯，正在海外活動的Victoria、Amber以及Luna、Krystal全都有出席。 但是其他成員或在SNS上發文悼念、或宣佈取消原定行程，只有Krystal的SNS沒有任何動作、亦無新聞報道她的動向，因而受到部分網民的質疑和攻擊。
曾經攻擊Sulli的惡評，這次把傷害的矛頭對準了正在為Sulli守靈、悲傷不已的Krystal。
目睹Krystal遭遇的人無不對這一情況表示「無語、悲痛」。
（圖源：KSD，Krystal IG）
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留言/評論
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她在那守灵3日，已是好友的情谊了，她那有心情发文，放过她啦！
31分前
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不是很懂現在為什麼凡事都得po文，像是在網路上的集氣文，集結大家一起祈禱⋯說真的我不太知道這種作用在哪，我只知道當遇到他們那種要集氣的狀態下，我根本不會有心思上網更別說是po文了⋯不是每個人在難過下都還有心思做別的可有可無的事，而現在卻有些人把它當成標竿，實在是有點好笑⋯
3小時前
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一個發文竟比已在第一時間守靈還來的重要..... 老實說好友在發生這種噩耗時 是守在靈前 已經非常不容易 已經表現出他們間的感情不是？ 太可怕的社會風氣 ...
2小時前
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