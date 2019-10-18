Krystal為Sulli守靈3天！卻因「SNS未PO文」遭網路惡評攻擊

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連Krystal身邊的人都看不下去了！ 因為沒有在Sulli去世後更新SNS表態、也沒有被媒體拍到，就遭到網友指責，其實Krystal的心情怎麼會是那些惡評網民能夠體會的呢？

昨日一位來到Sulli靈堂弔唁的演藝界相關人士向媒體透露：「Krystal在得知Sulli去世的消息後，3天以來一直忍著悲痛為她守靈，並一起辦理了所有的流程。 那些寫惡評的人實在太殘忍了。 」



Sulli在本月14日被發現去世，17日出殯，正在海外活動的Victoria、Amber以及Luna、Krystal全都有出席。 但是其他成員或在SNS上發文悼念、或宣佈取消原定行程，只有Krystal的SNS沒有任何動作、亦無新聞報道她的動向，因而受到部分網民的質疑和攻擊。

曾經攻擊Sulli的惡評，這次把傷害的矛頭對準了正在為Sulli守靈、悲傷不已的Krystal。

目睹Krystal遭遇的人無不對這一情況表示「無語、悲痛」。



（圖源：KSD，Krystal IG）

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