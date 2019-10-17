Weki Meki磪有情因健康问题暂停活动：组合短期内以7人形式活动！

Weki Meki磪有情因健康问题暂停活动：组合短期内以7人形式活动！

明星   2019年10月17日   星期四10:27   Sani   3

昨晚Weki Meki所属社通过粉丝官咖宣布磪有情因为健康问题需要休息一段时间，Weki Meki短期内以7人形式活动。

Weki Meki所属社Fantagio Music在声明中表示：「磪有情因为健康方面的原因暂时中断活动，很抱歉突然告知大家这一消息。 磪有情短期内不会参加任何日程，将专心进行休养、恢复状态。 我公司也会为磪有情恢复健康尽最大的努力。 」

磪有情2016年通过Mnet《Produce 101》第一季出道，作为期间限定女团I.O.I活动近9个月后解散，2017年8月作为Weki Meki成员出道。

今年7月Studio Blue曾发布声明表示I.O.I将在10月重组、发行新专辑，后来又宣布考虑到歌曲的完成度、各成员的行程而延迟到12月，这次加上磪有情健康出状况， 也让人难免担忧I.O.I重组能否如期实现。

希望磪有情快快养好身体、恢复健康啊~

（图源：Weki Meki FB、IG）

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留言/评论
  • Kiwik Li
    看來IOI回歸也是無了期的說，那各隊各自先回歸一次好了。咕咕蛋也快一年沒見。
    1小时前
  • 林聖峰
    林昊昊
    2小时前
  • Zoe Yuen
    快啲返黎😢度延佢地等緊你
    2小时前
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