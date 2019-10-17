海外阿米看过来！ BTS防弹少年团全球巡演最终场，10月底全球直播！
KPOP 2019年10月17日 星期四11:46 Sani
防弹少年团将於10月26日、27日、29日在首尔蚕室体育场接连举办三场演唱会，其中2场会进行全球直播！
防弹少年团今年5月以美国LA为起点展开世界巡演《LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF》之旅，最终场将於本月底在首尔蚕室奥林匹克主竞技场举办，其中2场演唱会还将通过NAVER V LIVE在韩国及海外的电影院进行直播！
防弹少年团前几日在沙乌地阿拉伯的演唱会也曾通过V LIVE直播，但这次是巡演最终场，又有不同的独特意义。
本月底将进行直播的是26日和27日的场次，韩国多个城市的CGV和Megabox，以及美国、日本、新加坡、泰国、香港以及台湾都会有电影院以LIVE VIEWING形式提供直播。
结束这次全球巡演之后，防弹少年团将赴日本举办第四次大规模粉丝见面会，一直到12月。 在下一次回归日期暂时没有消息的情况下，能远距离看到演唱会直播的机会当然不能错过呀！
（图源：BIG HIT）
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