SHINee钟铉之后又是Sulli...SM娱乐被狂骂：下一个会是谁？

SHINee钟铉之后又是Sulli...SM娱乐被狂骂：下一个会是谁？

明星   2019年10月17日   星期四08:00   Rui   31

2017年12月，SHINee成员钟铉因忧郁症而选择自杀，悲剧发生之后使得很多人开始都对艺人的健康状态表示担忧。但是两年不到的时间，Sulli也以同样的方式离开了。这很难不让粉丝和民众质疑SM娱乐对於旗下艺人精神健康的管理。

近年来，韩国娱乐圈中经常有艺人因恐慌障碍、抑郁症等原因暂停活动。了解过韩国娱乐圈的人都知道，竞争激烈、新人层出，稍一松懈就被淘汰。特别是韩国练习生文化中，大多艺人从十几岁就加入经纪公司，心智还未健全时就被灌输竞争思想，在没有完全抒发内心情感的状态下成长，出道后举手投足都受到外界关注，一举一动都被媒体和民众拿著放大镜考究。

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15日SM娱乐在官方IG和公开了会长李秀满和企划男团SuperM 7人和纪念照因Sulli前一天才离世，让不少人觉得SM娱乐颇为冷血，再怎么说Sulli也曾是当家花旦，为SM的壮大做出过贡献。

於是大批民众涌入IG留言，怒批：「是你们杀死了Sulli」、「下一个会轮到谁」。也有民众希望SM娱乐能够公开、起诉恶意留言者，杜绝此类事情的发生。

「图：TD、Sulli IG」

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留言/评论
  • Yen Ling
    什麼下一個是誰 不要有下一個了吧 根本連第一個都不要有 真悲哀
    22分前
  • 馬麗娟
    韓國經紀公司真的要檢討對待旗下藝人的方式
    2小时前
  • Yan Gayansii
    真相可能是經理人殺
    1小时前
  • Chun Wei Lim
    韓國的高壓造成酸民的湧現，當然這不足以成為藉口。但我想整個韓國的風氣，需要大量的改變，才有辦法把這種事情去掉。
    40分前
  • KS Jks
    真的韓國藝人受到很多委屈，尤其是網路 酸民，不會留口德嗎！
    1小时前
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