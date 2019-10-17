SHINee钟铉之后又是Sulli...SM娱乐被狂骂：下一个会是谁？

2017年12月，SHINee成员钟铉因忧郁症而选择自杀，悲剧发生之后使得很多人开始都对艺人的健康状态表示担忧。但是两年不到的时间，Sulli也以同样的方式离开了。这很难不让粉丝和民众质疑SM娱乐对於旗下艺人精神健康的管理。
近年来，韩国娱乐圈中经常有艺人因恐慌障碍、抑郁症等原因暂停活动。了解过韩国娱乐圈的人都知道，竞争激烈、新人层出，稍一松懈就被淘汰。特别是韩国练习生文化中，大多艺人从十几岁就加入经纪公司，心智还未健全时就被灌输竞争思想，在没有完全抒发内心情感的状态下成长，出道后举手投足都受到外界关注，一举一动都被媒体和民众拿著放大镜考究。
15日SM娱乐在官方IG和公开了会长李秀满和企划男团SuperM 7人和纪念照因Sulli前一天才离世，让不少人觉得SM娱乐颇为冷血，再怎么说Sulli也曾是当家花旦，为SM的壮大做出过贡献。
於是大批民众涌入IG留言，怒批：「是你们杀死了Sulli」、「下一个会轮到谁」。也有民众希望SM娱乐能够公开、起诉恶意留言者，杜绝此类事情的发生。
「图：TD、Sulli IG」
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