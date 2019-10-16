「青春题材」霸占电视剧话题性TOP.5，《意外发现的一天》冲上No.2
韩剧 2019年10月16日 星期三11:21 MiJimin
恭喜《山茶花开时》再度夺冠，快来看看韩国网友发烧讨论的10部电视剧，有没有你正在追的戏吧！？
（此话题性排行榜为韩国 GOODDATA 调查公司无论好坏，能引发话题的关键词 TOP.10 排行榜。）
最新出炉的电视剧排行榜中，前五名里就有三部是新一代演员们领头的「青春题材」电视剧，尤其是《意外发现的一天》直接上升五个名次，受到许多网友的好评，讨论度相当高。
＊ 10月第二周的「电视剧」话题性TOP.10：
1．《山茶花开时》→持平
2．《意外发现的一天》▲５
3．《花党：朝鲜婚姻工作所》▲１
4．《朝鲜浪漫喜剧–绿豆传》▽１
5．《浪客行》（VAGABOND）→持平
6．《我的国家》→持平
7．《优雅的家》▲３
8．《请融化我吧》→持平
9．《很便宜，千里马超市》→持平
10．《太阳的季节》▲３
（图自：官方剧照）
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留言/评论
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我觉得意外的一天不仅是青春题材，它的剧情有创意尤其是漫画人物自个儿的觉醒与反转，加上少许烧脑的情节，所以才特别吸引我。
1小时前