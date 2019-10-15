《意外发现的一天》花絮也很甜，路云对金惠允的五大暖男行径有够自然～

《意外发现的一天》花絮也很甜，路云对金惠允的五大暖男行径有够自然～

韩剧   2019年10月15日   星期二10:35   MiJimin   3

【花絮影片】连工作人员也忍不住称赞路云：「根本就是选手啊～！」（光长相就是极品选手了XD）

MBC 热门水木剧《意外发现的一天》（又译：偶然发现的一天／每周三、四播出）剧组公开的最新花絮中，一天（路云　饰）对端午（金惠允　饰）从戏里到戏外的暖男行为被收录在影片之中，曝光后也引发粉丝们的热烈讨论。

一开始工作人员询问路云有没有看播出后的评论，路云表示：「没看评论但有好好看播出了。」结果也大多是称赞路云很帅的留言。

▼完整花絮：

之后就衔接到了一天帮端午拿伞的画面，路云忍不住说：「端午呢…真的是很需要伸手帮她一把的人。」

除了帮她拿雨伞外，还有就是…

1.帮她把东西放回高处
2.帮端午乔个位置坐

3.把蹲著的端午给扶起来
4.下来的时候也要小心翼翼地扶著

5.掉在衣服上的花也…帮忙拿下来XD

真的是从头帮到尾啊～！当然画面拍出来也很好看，剧组也在一旁称赞说：「一天真的是很会耶」、「是选手吗？XD」

演员们年龄相仿，现场相处也很融洽，在路云的观察下，更搞笑模仿起金惠允的表情，真的是一模一样太传神啦～！XDDD

（图自：MBC drama）

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