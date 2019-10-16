韩国最美变形艺人河莉秀有多能赚？「事业鼎盛期一天挣1亿，现在收入也很好」

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提到河莉秀，大家应该都不陌生，作为韩国娱乐圈最出名的变性艺人，她因为拥有一张天使般的面孔以及性感火辣的身材而大受关注。

变性之后的河莉秀爱情事业双丰收，不仅活跃在娱乐圈，后来还和男友郑英镇步入了婚姻的殿堂，也为此她逐渐淡出了娱乐圈，以家庭为主。 只是两人的爱情最终没能走到最后，结婚10年的他们还是选择了分手。 经历过离婚低潮之后，河莉秀重返娱乐圈，还在去年发行了专辑，事业又开始风生水起。

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最近河莉秀做客了朴明洙主持的《Radio Show》，公开了大众最为好奇的收入。 对於本次的出演，河莉秀解释：「2年前恢复了单身，一直被关注这个话题，不少人找我拍纪录片或者综艺，但我都拒绝了。 这次是一听到朴明洙哥哥的名字就觉得一定要来这档节目。 」



直到去年才重返大众视线的河莉秀，很多民众都好奇不工作时她的收入如何，河莉秀解释：「其实我也不需要一定要上节目，差不多都在休息。 」



对於《Radio Show》的官方固定问题，河莉秀自然被问到了收入。 朴明洙提问：「听说你在事业鼎盛时期一天的演出费是1亿？ 」河莉秀回答：「确实是，当时真的很忙，每天在家的时间只有30分钟到1小时，甚至还有3天没睡过觉的时候。 当然现在的收入也很不错，会参加一些活动，自己还开了夜店。 最近开始尝试狗狗服装生意，未来10年可以不用愁（钱）。 」

其实已经44岁的河莉秀当真是越活越年轻，完全看不出真实年龄。



「图：河莉秀IG」

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