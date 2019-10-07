T-ara出身韩雅凛未婚先孕遭恶评，怒怼网民：怀孕不可耻！网民：婚前怀孕也不值得炫耀

前人气女团T-ara出身的韩雅凛将於10月20日举行婚礼，与大两岁的圈外男友金某喜结连理。
早在2个月前，韩雅凛就曾在SNS上宣布要结婚的喜讯，坦言自己将於26岁嫁人，未婚夫是一名企业家，长相帅气。 据悉两人原本预计在2020年2月9日结婚，但因准备过程中发现韩雅凛怀孕，不得不提前婚期。
双喜临门的事情却在公布后遭网友们的负面评论，更直指「别带T-ara团名」。 韩雅凛曾是T-ara中年纪最小的成员，但在2013年她选择退团，当时闹得很不愉快，让T-ara的粉丝极为不满。 这之后粉丝们就十分不喜欢韩雅凛带上T-ara的名字来蹭热度博关注。
提前结婚的消息公开的同时，韩雅凛也自爆怀有身孕，没想到这件事情也引发了韩网的一片批评声，对此韩雅凛回应：「我们并不是因为孩子才结婚的，已经决定要结婚，也办了相见礼，甚至还买了一起居住的房子， 这些事情结束后才发现有了宝宝，这对我们来说是双喜临门，我没什么好羞耻的，明明是应该受祝福的事情，请不要再写让人难堪的留言了。 」 然而这样的回应并没有另广大网民满意，众人依旧指责：「在韩国，婚前怀孕不是一件能光明正大拿出来炫耀的事情」、「既然你自己都不觉得丢人，干嘛还要写这些有的没的」、「筹备婚礼中迎来的孩子， 什么呀，不就是婚前怀孕嘛」、「你话太多了，看得我都累了」、「自己觉得无所谓就行了，干嘛还要拿出来说，狡辩」、「要真的不觉得是件羞耻的事情，你可以无视那些留言啊」、「是没什么羞耻的，但婚前怀孕也不是什么值得炫耀的事情」等。
「图：韩雅凛IG」
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