至安来了！IU为正在拍摄《检察官内战》的李善均送上应援餐车：「东勋大叔，Fighting！」
明星 2019年10月4日 星期五10:50 Yuan
IU为正在拍摄《检察官内战》李善均的送上应援餐车。
横幅写著：「IU为李善均前辈和《检察官内战》Team的成员们加油！」旁边的横幅则是：「希望可以成为百万多玫瑰盛开的至安（抵达安宁）的现场。」咖啡上也贴著「东勋大叔，Fighting」的贴纸。
IU和李善均在去年一起合作了《我的大叔》，这一部真的看到最后会有满满的感动。即使已经剧终了，但演员们也都保持的好感情。
而JTBC新剧《检察官内战》由李善均、郑丽媛主演，改编自现任检察官执笔的同名畅销书，讲述的不是媒体中华丽的法律界人士，而是在地方城市中过著平凡日常的「上班族检察官」们之间发生的故事。而两人在多年前曾一起拍摄过广告，这次合作电视剧会有什么样的火花也令人期待。
另外，由《青春时代》的李太坤导演与朴妍善作家再度合作，感觉也会是一部温情、又能打动人心的作品，预计在今年底播出！大家可以期待一下啦～
（图：IG@totoro_min2575、tvN、JTBC、Whisen）
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