粉丝为见偶像却造成机场混乱…EXO伯贤、灿烈、SUHO纷纷通过SNS呼吁：「请遵守秩序！」
明星 2019年10月1日 星期二10:26 JiaJia
可以理解粉丝们想要看到偶像的心…但推挤和追逐真的很危险！ #EXO #SUHO #伯贤 #灿烈
EXO於上周末在台北小巨蛋举行「EXO PLANET #5 – EXplOration – in TAIPEI」演唱会。他们於昨日（30日）返抵韩国，为了见EXO一面，仁川机场挤满粉丝。成员们担心因为推挤和追逐会造成意外，纷纷通过SNS呼吁大家：「请遵守秩序！」
伯贤表示：「在机场若能遵守秩序的话，EXO-L就更好看了！要是因为我们，造成别人的困扰，我们会感到抱歉，去机场的我们也会变得有负担！拜托各位不要跑、不要推挤，请多多注意！真的很担心大家会受伤。」
灿烈留言：「最近觉得机场秩序变得非常危险。不仅是我们、大家，还有需要乘坐飞机而来到机场的各位乘客，也会有安全隐忧，所以就简短发表这段话。希望不要因为机场的秩序问题及盲目拍摄，造成受伤或给我们以外的其他乘客带来不便就好了。」
SUHO也表示：「最近觉得机场秩序变得非常危险。不仅是我们、大家，还有需要乘坐飞机而来到机场的各位乘客，也会有安全隐忧，所以就简短发表这段话。希望不要因为机场的秩序问题及盲目拍摄，造成受伤或给我们以外的其他乘客带来不便就好了。真心拜托大家。」
（图片来源：SMTOWN、艺人SNS）
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留言/评论
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不理智的人怎麼會因為偶像呼籲就改變！會這麼做就是不在乎造成偶像與其他人的困擾、所謂的殘粉就是這種類型的吧？！
40分前
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李奕 那些所謂的“粉絲”到底在想什麼？有必要嗎？
1小时前