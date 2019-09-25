SJ新周边「手绘T」引热议：「穿这件出去就认证你是真粉丝！」官方公开希澈、艺声、神童正规9辑个人画报
KPOP 2019年9月25日 星期三12:00 JiaJia
公司有没有跟SUJU欧吧说这一件手绘T卖多少钱啊？！（大笑） #堂堂正正 #我是SUJU真爱饭 #害羞的粉丝别慌 #可以买贴纸收藏
将於下月（10月）14日发表正规9辑《Time Slip》的Super Junior，昨日（24日）传出9位成员将出演JTBC《IDOL ROOM》，与MC郑亨敦、Defconn相遇，播出日期为专辑正式发表后的隔天，引发期待。另外，官方也於当日公开始源、东海、银赫的个人画报。
9辑正在来的路上，所属社SMTOWN当然也趁势推出新周边！成员们亲自设计的「手绘T」一推出便引发热议。尤其是银赫设计的款式，不少网友留言：「穿这件出去就认证你是真粉丝！」
▲东海
▲圭贤
▲银赫（文字：我是SUJU真爱饭）
▲艺声
▲利特
▲厉旭
▲始源
▲神童（文字：今天炒猪肉）
▲贴纸
另外，官方於今日公开希澈、艺声、神童的个人画报。
▲希澈
▲艺声
▲神童
（图片来源：SMTOWN）
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