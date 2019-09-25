SJ新周边「手绘T」引热议：「穿这件出去就认证你是真粉丝！」官方公开希澈、艺声、神童正规9辑个人画报

SJ新周边「手绘T」引热议：「穿这件出去就认证你是真粉丝！」官方公开希澈、艺声、神童正规9辑个人画报

KPOP   2019年9月25日   星期三12:00   JiaJia   7

公司有没有跟SUJU欧吧说这一件手绘T卖多少钱啊？！（大笑） #堂堂正正 #我是SUJU真爱饭 #害羞的粉丝别慌 #可以买贴纸收藏


将於下月（10月）14日发表正规9辑《Time Slip》的Super Junior，昨日（24日）传出9位成员将出演JTBC《IDOL ROOM》，与MC郑亨敦、Defconn相遇，播出日期为专辑正式发表后的隔天，引发期待。另外，官方也於当日公开始源、东海、银赫的个人画报

9辑正在来的路上，所属社SMTOWN当然也趁势推出新周边！成员们亲自设计的「手绘T」一推出便引发热议。尤其是银赫设计的款式，不少网友留言：「穿这件出去就认证你是真粉丝！」


▲东海


▲圭贤


▲银赫（文字：我是SUJU真爱饭）


▲艺声


▲利特


▲厉旭


▲始源


▲神童（文字：今天炒猪肉）


▲贴纸

另外，官方於今日公开希澈、艺声、神童的个人画报。





▲希澈





▲艺声





▲神童

（图片来源：SMTOWN）

写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
→更多留言...(2)
在Facebook上的留言
主页 » KPOP » SJ新周边「手绘T」引热议：「穿这件出去就认证你是真粉丝！」官方公开希澈、艺声、神童正规9辑个人画报
© 2019 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手