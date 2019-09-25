新剧《意外发现的一天》倒数七天！最新预告终於看清楚五位鲜肉演员的脸啦～
韩剧 2019年9月25日 星期三11:27 MiJimin
【最新预告】暑假结束后，最期待的就是这部奇幻校园爱情剧了《意外发现的一天》，10月2日（下周三）首播。（终於看清楚预告中李在旭的脸了XD，少女心准备大爆发！）
MBC 全新水木剧《意外发现的一天》（又译：偶然发现的一天／每周三、四播出）近日再度公开了最新版本的预告，这次等於是将五位小鲜肉演员的脸看清，不再快速带过。
《意外发现的一天》改编自人气网漫，讲述患有心脏病的女高中生「银端午」（金惠允 饰）反抗既定命运，收获爱情的故事。「端午」某天忽然意识到自己只是漫画中的配角，之后便努力寻找真实的生活与爱情，过程中遇上了没有名字像路人甲一般的男高中生「13号」（SF9路云 饰），两人展开了一场心跳加速的奇幻罗曼史。
▼故事集中在金惠允&路云的配对上，还有漫画里「斯里高中」的A4帅哥团李在旭、郑建柱、金勇大、李泰利…是少女们追捧的对象，再加上李娜恩是漫画中真正的女主人公，各种高颜配对都让人非常期待：（这预告速度，还是调整成0.75倍速，看得更清楚～XDDD）
预告中「这里是漫画书的世界啊～」、「眼睛看到的不一定是全部。」、「我就是我，银端午，我才是真实存在的！」等台词，主要围绕在女主金惠允探索真实与虚幻的世界，也是寻找出真正自我的一段探险旅程，以幽默风趣的拍摄方式来表达，相当值得期待！
想看更详细的人物介绍，可「按此」观看！新剧《意外发现的一天》将在10月2日（三）的 20:55 首播。
（图自：官方剧照）
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