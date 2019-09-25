SM预告明年推出新的男团&女团！ 下半年EXO&NCT&Red Velvet接连回归
KPOP 2019年9月25日 星期三12:11 Sani
SM公司因为部分事业专案长期赤字，近来与股东关系略显紧张，现任社长金英敏接受采访时透露了未来的一些规划，其中就包括明年会推出新团的计画！
SM创始人李秀满目前在公司担任会长兼总制作人，运营著名为「LIKE企划」的个人事业，近10年间从SM拿取了816亿韩元的资金，随著股东增多，矛盾也不断加剧。
对此，从2005年开始担任公司代表的金英敏表示：「制作费跟盈利相比的话看起来很多，但实际上放在成本中只占5~8%。 SM支出40~45%作为歌手的版权税，20~25%作为专辑制作费，因此认为给了（给李秀满）恰当的支付。 」
同时，金英敏也谈及了部分赤字业务：「已确立外食业复兴改善案等，探索具体的预防赤字的方案。 如果最迟明年底仍无法确实改善，就进行调整，不排除出售的可能。 」
对於今年第二季度营业成绩欠佳，金英敏表示公司的发力点将集中在下半年：「上半年的专辑销量为127万张，但7~8月就超过了这数位。 下半年还有EXO、NCT、Red Velvet等的正规专辑，年度销售额的增加不会有问题。 明年还将推出新的男女偶像组合。 」
此外金英敏还透露了SM对未来的展望，表示一开始只是想把公司做成大型唱片行，但随著手机和数位时代的到来，「演艺企划社的可能性变得愈加无限，外国将此称为『360度business』，就像Youtuber做各种事业一样， 演艺企划社也可以通过旗下的名人做很多事。 」
（图源：SM Ent.）
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留言/评论
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Ying-chun Pan能說鬆一口氣嗎
1小时前
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SM好好經營自家愛豆藝人娛樂這一塊吧🙏 別再亂收購一堆公司👎😒想賺錢但遇到事情也會賠錢呀... 希望新男團還是NCT系列吧(不管是小分隊 重組組員的夢隊或者21成員一起活動都好) 讓NCT變大勢站穩腳步呀🙏👌 還有從10月開始不只這三團回歸 還有SuperM+SJ的活動呢😑
1小时前
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希望新女團春天就出道吧 不要像前面sm三女團都年中才出道
1小时前