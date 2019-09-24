【有片】《Analog Trip》2版预告：东方神起与Super Junior眼中的彼此是什么样的存在？

【有片】《Analog Trip》2版预告：东方神起与Super Junior眼中的彼此是什么样的存在？

综艺   2019年9月24日   星期二11:35   JiaJia  

由东方神起与Super Junior出演的《Analog Trip》将於下月（10月）9日首播！官方於昨晚公开出演成员们各自的「魅力点」，引发关注。 #允浩摔的那一下感觉好疼 #真的是热情满满啊 #期待红蓝两家一起玩耍


《Analog Trip》将於下月（10月）9日通过YouTube每周三晚间公开（共12集）。出演成员有：东方神起允浩&昌珉、Super Junior利特&神童&银赫&东海。从10多岁开始一直到现在，从未休息、不断奔跑的六位艺人，以「普通人」身份回到2002年的练习生时期，通过此次的背包旅行，回顾为了梦想而奔跑的过去、分享回忆和友情故事。


利特虽然是「大哥」，其实是超有趣的「忙内」？


神童是创意满满、十足的魅力小子。


东海是自由奔放、无法预测的感性诗人。


允浩是纯度99%的热情结晶体。


银赫成为「导游」，是旅行中的讲解者。


昌珉是实际的掌权者，根本不用担心他。

影片中，可以感受到他们充满欢笑、团结的模样。六位偶像将经历什么样的友情旅行，令粉丝期待。

（图片、影片来源：SMTOWN）

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