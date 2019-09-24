【有片】《Analog Trip》2版预告：东方神起与Super Junior眼中的彼此是什么样的存在？
综艺 2019年9月24日 星期二11:35 JiaJia
由东方神起与Super Junior出演的《Analog Trip》将於下月（10月）9日首播！官方於昨晚公开出演成员们各自的「魅力点」，引发关注。 #允浩摔的那一下感觉好疼 #真的是热情满满啊 #期待红蓝两家一起玩耍
《Analog Trip》将於下月（10月）9日通过YouTube每周三晚间公开（共12集）。出演成员有：东方神起允浩&昌珉、Super Junior利特&神童&银赫&东海。从10多岁开始一直到现在，从未休息、不断奔跑的六位艺人，以「普通人」身份回到2002年的练习生时期，通过此次的背包旅行，回顾为了梦想而奔跑的过去、分享回忆和友情故事。
利特虽然是「大哥」，其实是超有趣的「忙内」？
神童是创意满满、十足的魅力小子。
东海是自由奔放、无法预测的感性诗人。
允浩是纯度99%的热情结晶体。
银赫成为「导游」，是旅行中的讲解者。
昌珉是实际的掌权者，根本不用担心他。
影片中，可以感受到他们充满欢笑、团结的模样。六位偶像将经历什么样的友情旅行，令粉丝期待。
（图片、影片来源：SMTOWN）
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