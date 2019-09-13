从李敏镐、李钟硕、SHINee珉豪、BTS Jin到宋康…除了「帅」还有一个「共同点」！
明星 2019年9月13日 星期五14:32 JiaJia
藉著五位「脸蛋天才」，顺便跟各位说声「中秋节快乐」～
说到李敏镐、李钟硕、SHINee珉豪、BTS Jin，到最近出演《当恶魔呼喊你的名字时》、《喜欢的话请响铃》而声名大噪的宋康，把「脸蛋天才」的封号给他们真的是最适合不过！而他们还有一个共同点…就是都来自「建国大学」哦！
今年（2019年）退伍的李敏镐，将与金银淑编剧二次合作、和金高银主演SBS新剧《The King：永远的君主》，预计明年播出。昨日（12日），李敏镐也通过个人SNS向大家传达中秋祝福，一双大长腿吸引视线。
李钟硕今年（2019年）拍摄完SBS《死之咏赞》、tvN《罗曼史是别册附录》后，以「社会服务要员」的身份服役2年，预计2021年1月2日退伍。
SHINee珉豪今年则作为海军陆战队并以「现役兵」身份入伍。人虽然在军中，但珉豪之前拍摄的电影《长沙里：被遗忘的英雄们》，确定於本月（9月）25日在韩上映。
防弹少年团BTS成员Jin也同样来自建国大学。上月中旬，所属社表示：「防弹少年团将迎来出道后首次的官方长期休假」。不过，还是可以看到成员们一起去钓鱼，甚至出现在公司「工作」。
最近因为与金所炫合作网剧《喜欢的话请响铃》的宋康，也来自建国大学。他在近期的采访中表示，比自己更帅的人有很多，比如文章前面说过的Jin。曾在校园里看到前辈Jin的宋康，不自觉感叹：「要达到那样的帅气，才可以出道当艺人啊。」
除了上述五位男艺人， 周元、洪宗玄、李民基、高庚杓、东方神起昌珉、Highlight东云和李源根等，也都来自建国大学！「建大欧吧」可真不少呢～
（图片来源：艺人SNS）
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