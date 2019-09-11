「被EXO选中的男人」张成奎娇妻曝光：美貌与才华并重！

那个被EXO选中的男人，2019年人气最旺的大势主持人张成奎晒出了和老婆的甜蜜合影。
在《认识的哥哥》中以特别嘉宾「张老师」的身份亮相的张成奎收获了许多观众的喜爱。 前几日还在IG上INS上更新了一张EXO成员灿烈在INS上关注自己的截图，还在灿烈的头像旁标注了爱心，并写上「灿烈哥」，引起了强烈关注。又称：「我是EXO选择的男人，征服地球的灿烈君对我伸出手，不敢相信，心脏啊不要跳了，回过神来才发现这竟然是真的。 但我并没有马上回关，因为不想被看轻，假装在这场欲擒故纵中败给他，抓住了他的手。 #先粉 #互粉 #好典范 #EXO #灿烈」因为这件事情，张成奎又引爆了一番热议。
最近，张成奎的画家老婆举办了首场个人画展，作为老公的他现身全力支援，之后又在IG上感谢前去参观的朋友、粉丝们，他写道：「太感动了，非常感谢来参加我老婆首个个人画展的的所有朋友们，#老公福炸裂#我的有美呀#再次#祝贺#」 同时还晒出了多张照片。
最引人瞩目的一张就是张成奎从背后抱著老婆，老婆手里捧著一束花，两人站在画前，甜蜜幸福感都要溢出了萤幕。 张成奎的妻子身材娇小，剪著短发，看上去十分温柔。
张成奎还表示：「尤其谢谢看重练习生时期的相遇，偷偷前来参观的弟弟妹妹们，希望你们成为第一名歌手#CIX#李炳坤#金成勋#人品甲」。
《My Little Television》的节目组和演员李相烨也送来了祝贺礼物。
「图：张成圭IG」
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