【有片】连白老师都认证的「披萨专业人士」！SJ圭贤担任《胡同餐厅》嘉宾 从谈话就透露出不一般

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拥有「外号富翁」之称的曹圭贤，这次作为「披萨专家」出演《白种元的胡同餐厅》！听到圭贤是节目的忠实观众，白种元老师也露出欣慰的笑容～









Super Junior圭贤於近期出演SBS综艺节目《白种元的胡同餐厅》。白老师曾在庆州指导过圭贤「工作」的餐厅（也就是《姜食堂》啦XD），他在节目里展现了不同凡响的「烤披萨」功夫，令观众印象深刻，也获得「曹披萨」的外号。







作为「披萨试吃团」出演，从圭贤的提问就可以感受到他的「专业」。他问披萨店的老板：「面团里只用盐吗？还是会放白糖或者油？」令对方惊慌，因为这家披萨店的面团不是老板手作的（也就是现成的）！在棚内的白老师看到这个场景，忍不住笑了出来，也指出：「圭贤是从制作面团开始学起的，从开始就不一样啦。」

试吃完披萨，圭贤也与节目班底见面。圭贤表示，平常就有在收看《白种元的胡同餐厅》。他还现场模仿了白老师的「声带」以及「姿势」，能够感受到他真的是忠实观众，也一定会到白老师指导过的餐厅「打卡」。

MC金成柱还提到，要是坐在这里（指担任节目MC），就不用跟别人一样在巷子里排队、等著吃美食了。圭贤幽默回应：「这是在邀请我吗？」，令人忍不住哈哈大笑。

（图片、影片来源：SBS《白种元的胡同餐厅》）

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