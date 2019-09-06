韩国军音乐剧《归来》10月22日首演，昨日公开宣传照及第一阶段演出时间表
明星 2019年9月6日 星期五09:00 Kunni
优罗奔，继去年9月初演的军音乐剧《新兴武官学校》之后，集结更多大势爱豆演员的军音乐剧第二部《归来》即将在10月22日首演啦！
在昨日(9/5)由制作方Insight Ent(인사이트엔터테인먼트)公开了本次音乐剧的宣传照一共两张。
自10月22日(二)至12月1日(日)止，将在首尔奥林匹克公园友利金融艺术厅(우리금융아트홀)进行演出。昨日(9/5)也公开了第一阶段10/22(二)~11/3(日)共18场演出的CASTING阵容表。
强大阵容卡司：
过去的胜浩:李珍基(이진기/SHINee成员温流)、金珉锡(김민석/EXO成员)
海日:李在均(이재균)、车学沇(차학연/VIXX成员N)
珍九:金玟锡(김민석)、李成烈(이성열/INFINITE成员)
海星:李智淑(이지숙)、崔秀珍(최수진)
现在的胜浩:李正烈(이정열)、金顺泽(김순택)
贤民:赵权(조권/2AM成员)、高恩星(고은성)
宇宙:金圣圭(김성규/INFINITE成员)、尹智圣(윤지성/Wanna One成员)
除了这些人气爱豆、演员同台出演很值得一看，另外的亮点就是INFINITE的两个成员在入伍后首次合体表演，这些强大的卡司想必会是一个抢票战场XD
第一阶段售票将在下周9月9日(一) 韩国时间下午两点，於MELON售票以及INTERPARK售票系统开卖，想去看的亲估们要记得抢票唷！
资料来源 : INSIGHT ENT FB
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